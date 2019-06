1.200 leerlingen zingen samen kinderliedjes

Niets leuker dan samen zingen, dat vindt de Appelmoes-band uit Asse. Vandaag en morgen organiseert de band in het cultuurcentrum van Asse een scholenzangfeest. Centraal staan traditionele kinderliedjes, want die mogen niet vergeten worden.

Het ene kinderliedje volgt het andere op in het cultuurcentrum van Asse. Geen moderne popliedjes, wel traditionele kinderliedjes. “De oude liedjes zitten in onze cultuur gebakken, die heel wat geschiedenis en heel wat ladingen en het is heel fijn om die naar kinderen te brengen. We merken ook dat ze daar heel fijn op reageren”, zegt Harlinde Keymolen van de Appelmoes-band.

Vandaag en morgen komen alle kinderen van de tweede kleuterklas tot en met het tweede leerjaar van de scholen in Asse langs om te zingen. Goed voor 1200 leerlingen. Opvallend, die werden allemaal voorbereid op het zangfeest.

“We zijn workshops gaan geven in de scholen en zo hebben we elke klas apart gezien. En dan hebben we samen al wat liedjes geleerd en dansjes ook”, besluit Keymolen.