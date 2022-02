13-jarige jongen overlijdt na brand in "kraakpand" Linkebeek

Bij een zware woningbrand in de Hollebeekstraat in Linkebeek is vannacht een 13-jarige jongen om het leven gekomen. Meerdere zwaar gewonde slachtoffers zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze in het totaal tien personen aan, ook een aantal minderjarigen. Slechts één van hen had van de eigenaar de toestemming om er te verblijven.