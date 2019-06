1.500 mensen duiken in zwembad provinciedomein

Vandaag gaat het kwik voor de tweede dag op rij vlotjes over de 30 graden. Dan is een frisse duik nog steeds de beste manier om af te koelen. En dat doen er velen in het Provinciaal domein van Huizingen. Het was vandaag zoeken naar een vrij plekje zowel in het zwembad als op de zonneweide.