1.600 leerlingen van ZAVO in Zaventem krijgen thuis les

Er is nog geen akkoord over een versoepeling van de quarantaineregels in het onderwijs. Intussen blijft corona blijft lelijk huis houden in het onderwijs. In onze regio schakelt de ene na de andere school over op afstandsonderwijs.

In Zaventem krijgen 1.600 leerlingen van secundaire school Zavo vanaf vandaag afstandsonderwijs. 40 tot 50 leerkrachten zijn afwezig, waardoor het niet langer mogelijk is om les te geven op school. In Kapelle-op-den-Bos schakelde secundaire school KOBOS gisteren over op afstandsonderwijs en in Vilvoorde is dat het geval voor het GO!Atheneum, waar 650 leerlingen de volgende dagen van thuis uit les zullen volgen. In het Regina Caeli-lyceum in Dilbeek geldt het afstandsonderwijs vanaf morgen en dat al zeker tot en met 5 februari.

De lijst met scholen die overschakelen op afstandsonderwijs wordt iedere dag langer, want vorige schakelde onder meer het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik en het Immaculata Maria-Instituut al voltijds over op afstandsonderwijs.