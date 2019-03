17 jaar cel voor homejackings in Vlaamse Rand

Een 21-jarige crimineel is veroordeeld tot 17 jaar cel voor een reeks brutale homejackings. De man sloeg onder meer toe in Beersel, Lembeek en Kraainem en schuwde daarbij het geweld niet.

Eind 2016 werden in de Rand verschillende brutale homejackings gepleegd door twee daders. In Lembeek bij Halle gingen de daders zo driest te werk dat een van hun slachtoffers een schedelbreuk opliep nadat hij geslagen werd met een ijzeren staaf. In Beersel werden een moeder en haar dochter gegijzeld en bedreigd met een mes. De daders sloegen ook nog toe in Kraainem.

De oudste van de twee daders was amper 18 jaar oud op het moment van de feiten, maar dat weerhield de correctionele rechtbank er niet van om hem te veroordelen tot een celstraf van 17 jaar lang. De jonge crimineel ging in beroep, maar daar werd zijn straf bevestigd. De minderjarige kompaan werd ook opgepakt, maar ontsnapte in de loop van het onderzoek uit zijn jeugdinstelling. Hij werd nadien bij verstek uit handen gegeven en moet zich momenteel verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. Op zijn proces eiste het openbaar ministerie alvast een celstraf van 17 jaar, maar een uitspraak is er nog niet.

De advocaat van de slachtoffers uit Lembeek is blij met het arrest in beroep. “Deze zaak had voor het hof van assisen kunnen eindigen”, zegt meester Johan De Smet. “We zijn blij dat het strenge vonnis bevestigd werd.”