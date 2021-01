17-jarige Lisa debuteert met dichtbundel ‘Lieveheersbeestje’

Wie tijdens deze donkere dagen z’n gedachten eens wil verzetten, kan zich misschien eens verdiepen in de poëzie van Lisa Heyvaert uit Merchtem. Ze is nog maar 17, en ze heeft haar eerste dichtbundel al uit: ‘Lieveheersbeestje’. Daarin staan gedichten over ‘alles wat er in haar hoofd omgaat’.

Lisa schrijft al korte verhalen en gedichten sinds ze tien is. Vanaf het derde middelbaar begon ze de gedichten op te schrijven in schriftjes. Drie jaar lang bewaarde ze die. ‘Lieveheersbeestje’ is het debuut met daarin gedichten uit het schriftje in chronologische volgorde. De dichtbundel biedt een inkijk in het vat vol tegenstellingen dat haar hoofd moet voorstellen.

"Ik spreek heel erg vanuit emotie, maar ik besteed ook veel aandacht aan ritme en stijlfiguren", zegt Lisa. "Ik heb al gehoord dat het iets jeugdig en grappig heeft. Ik was eigenlijk op heel jonge leeftijd al heel geïnteresseerd in taal en schrijven. Ik dacht als ik zo veel woorden kende, daar ik mee kon beginnen rijmen. Het leek voor mij heel vanzelfsprekend om dat ook te proberen."

Lieveheersbeestje is de titel van de bundel en één van haar eerste gedichten. Het is tegelijkertijd een metafoor. "Achteraf gezien was dat het eerste gedicht dat een evolutie in mijn schrijfstijl aangaf. Ik veranderde van iemand die op een heel pessimistische manier naar de wereld keek naar die zich veel beter op z’n plaats voelde. Dat lieveheersbeestje, dat kleine insectje, was ik toen. Nu ben ik veel meer dan dat", aldus Lisa.