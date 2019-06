170 fietsers zamelen geld in voor Virunga-park in Congo

In Hoeilaart trotseerden gisteren 170 fietsers de warmte om geld in te zamelen voor het Virunga-park in Congo. Zij reden, samen met een een aantal ex-profs onder wie Paolo Bettini, een begeleide tocht door de regio.

Naast Paolo Bettini verschenen ook Jean-Marie Wampers, Rudi Pevenage, Fons De Wolf en Luc Colyn aan de start. Zij kwamen de 170 deelnemers vergezellen tijdens hun tocht van 90 of 70 kilometer. De opbrengst gaat naar het goede doel. “Naar aanleiding van de 40ste verjaardag van mijn sportwinkel, wilde ik iets organiseren voor het goede doel”, vertelt Filip Lauwers, organisator van Bikers for Virunga. “Omdat ik een hart heb voor de natuur en de dieren, is dat het Virunga-park in Congo geworden. Het Virunga-park is UNESCO-werelderfgoed en de habitat van heel wat met uitsterven bedreigde diersoorten. Ze worden bedreigd door houtkap, illegale mijnontginning en stropers.” Een deel van het parcours was ook dat van het wereldkampioenschap in 2021, dat in België plaatsvindt.

