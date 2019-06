18 jaar cel voor puddingmoord

In de zaak rond de zogenaamde ‘puddingmoord’ in Pepingen heeft het hof van beroep de straffen voor de beklaagden fiks verzwaard. In eerste aanleg werd het koppel veroordeeld tot 7 en 10 jaar cel voor de moord op hun grootvader, maar in beroep kregen de beklaagden vandaag elk 18 jaar cel.

De twee beklaagden vermoordden in 2013 hun grootvader door xtc in zijn pudding te mengen. De moord kwam pas aan het licht toen het slachtoffer al lang begraven was. Op hun proces verklaarden de kleindochter van het slachtoffer en haar echtgenoot dat ze hun grootvader hadden gedood omdat ze ten einde raad waren geweest.

Volgens hen was de man binnen de familie een tiran en kon de kleindochter de beledigingen aan haar adres niet meer slikken. Haar echtgenoot bedacht het plan om xtc te mengen in zijn pudding om hem te vermoorden, zij voerde het uit.

In beroep is het hof bijzonder streng voor de beklaagden. “De beklaagden hebben allerminst gehandeld in een opwelling. Ze hebben gewacht op een geschikt tijdstip en hebben op een afstandelijke en klinische manier gedood. Daarna lieten ze uitschijnen dat het slachtoffer een natuurlijke dood was gestorven. Dit was niet amateuristisch uitgevoerd zoals ze zelf beweerden.”

"Tirannie geen reden om te moorden"

Dat het gedrag van de grootvader aan de basis zou hebben gelegen van de moord, was voor het hof van beroep niet van tel. “Zelfs al had hij een tiranniek en onuitstaanbaar karakter gehad, dan nog diende hij niet op zo’n laffe manier te worden vermoord. De moord op het slachtoffer is maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar.”

Het koppel mocht het gerechtsgebouw vrij verlaten, maar zal binnenkort worden opgeroepen om zich aan te bieden bij de gevangenis om hun straf uit te zitten.