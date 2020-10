187 bewoners van Residentie Geurts in Wemmel in quarantaine

187 bewoners van de Residentie Geurts in Wemmel moeten tien dagen in quarantaine na vijf bevestigde positieve coronagevallen. Enkel professionelen mogen in de Residentie nog binnen en moeten daarbij het nodige beschermingsmateriaal dragen.

De bewoners van de Residentie zijn in samenspraak met de lokale crisiscel, eerstelijnszone regio Grimbergen en het Agentschap Zorg en Gezondheid in quarantaine geplaatst. “We hebben het virus lang buiten de Residentie kunnen houden, maar ondanks de genomen hygiëne- en afstandsmaatregelen zijn er momenteel toch vijf bevestigde coronabesmettingen", zegt OCMW-voorzitter Armand Hermans (LB Wemmel). "Het noodnummer 0800 2 17 80 is geactiveerd voor vragen over de genomen maatregelen."

Voorlopig mogen enkel professionelen het gebouw betreden. Ze moeten daarbij het nodige beschermingsmateriaal dragen. Volgende week maandag worden alle bewoners getest op COVID-19. De gemeente Wemmel volgt de situatie op de voet."De contact tracing wordt mee ondersteund door de sociale dienst van het OCMW. We zoeken ook verpleegkundigen om te helpen bij de tests. Het bestuur van Wemmel zal samen met het vrijwilligersplatform “Wemmel helpt” de bewoners ondersteunen om naar de apotheek gaan, post te regelen, enzovoort. Alle maaltijden worden voorzien door het restaurant van de Residentie", aldus Hermans.

De zaal van het restaurant en de foyer zijn gesloten, de maaltijden worden op de flats gebracht. Er is ook een grote impact op de bibliotheek, die in hetzelfde gebouw is gevestigd. De bib gaat vanaf morgen dicht. Kinderdagverblijf Snoopy, ook op de benedenverdieping van de Residentie, blijft open en is toegankelijk. De ingang blijft langs de parkzijde en is aangeduid met pijlen "Snoopy".”