19-jarige dader van home invasion in Wemmel veroordeeld tot tien jaar cel

Een jongeman van 19 jaar die in juli vorig jaar een bejaard koppel aanviel en beroofde in hun woning in Wemmel is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot tien jaar cel. Zijn minderjarige kompaan werd eerder doorverwezen naar de jeugdrechter.

De feiten dateren van 26 juli 2018. Twee verdachten belden rond 20 uur aan bij de woning van een koppel van 84 en 81 jaar aan de Windberg in Wemmel. Ze vielen het koppel aan, dienden hen slagen toe en vetrokken met juwelen, geld, bankkaarten en de wagen van het echtpaar. Een paar dagen later belandde het 84-jarige slachtoffer in het ziekenhuis, waar hij even later overleed.

In december 2018 konden de twee verdachten worden opgepakt. Het ging om een jongen van 16 jaar en een jongeman van intussen 19 jaar uit Brussel. De meerderjarige verdachte werd aangehouden. Zopas veroordeelde een rechter van de correctionele rechtbank in Brussel hem tot tien jaar cel.