200 mensen laten hart gratis screenen in OLV Asse

Het was druk vanochtend op de afdeling cardiologie van het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis in Asse. Zo’n 200 mensen lieten vandaag hun hart screenen. Tijdens zo’n screening wordt de gezondheid van het hart gemeten op basis van cholesterol, de bloeddruk, het hartritme en de BMI.

“Er wordt ook gekeken naar de suikerwaarden. Dit jaar is het bijzondere aandachtspunt hart- en vaatziekten en suiker. Het is zo dat 1 op de 12 Belgen suikerziekte hebben, een groot deel daarvan is daar zelf niet van op de hoogte. Mensen met suikerziekte weten we dat 50% daarvan zullen overlijden aan een complicatie van hart- en vaatziekten”, zegt cardioloog Peter Peytchev.

Ook bij jongeren duikt er steeds vaker diabetes op. Daarom zijn zij een belangrijke doelgroep. “Mensen hebben minder lichaamsbeweging: we hebben een zittende job of doen minder aan sport. Er is meer overgewicht en gebruik van suikers waardoor we zien dat het aantal diabetesgevallen bij jongeren groeit”, besluit Peytchev.