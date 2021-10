200 mountainbikers trotseren de regen in Dworp

De 1000 deelnemers waarop de organisatoren hoopten, zijn het door het hondenweer niet geworden. Meer dan 200 sportievelingen waagden zich toch aan een van de vier tochten. Nadien konden ze in de bike-wash terecht voor een wasbeurt voor hun tweewieler. En dat was geen overbodige luxe gezien het erg modderige terrrein. “Iedereen van de organisatie was super blij. We hebben terug meer dan honderd mensen kunnen mobiliseren om ons te helpen om alles te organiseren, zowel op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag voor de afbraak", reageert voorzitter van de Dworpse Bikers Dirk Bricau. "Het is heel spijtig, zowel voor de deelnemers als voor de vele helpende handen die hun uiterste best doen om te komen helpen en dan door de slechte weersomstandigheden alles in het water, letterlijk en figuurlijk, zien vallen.”

Een verslag zie je maandag in RINGtv Sport.