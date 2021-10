2.000 euro voor gouden tip in zoektocht naar Rio

In Ternat is Vincent Puttaert nog altijd op zoek naar Rio, de papegaai die er twee weken geleden spoorloos verdween. Vincent heeft intussen het bedrag voor dé gouden tip naar Rio of vinder van de groenvleugelara verhoogt van 1.000 naar 2.000 euro.

Rio is een getrainde free flight ara, waardoor de eigenaars de vogel vrij kunnen laten rondvliegen. “Hij vliegt normaal rond in de woonwijk, tot groot plezier van de buurt”, zegt Vincent Puttaert. “Maar twee weken geleden is hij niet naar huis teruggekeerd, wat nog nooit voorgevallen is. Sindsdien is hij spoorloos.”

Eigenaar Vincent is ten einde raad en looft nu een beloning uit van 2.000 euro voor wie Rio vindt of een nuttige tip heeft. Naast een grote zoekactie via de sociale media, startte Vincent ook een grote huis-aan-huis flyercampagne.