23 Verkeersinbreuken bij trouwstoet in Wemmel

Op basis van camerabeelden stelden agenten van de politiezone AMOW afgelopen weekend liefst 23 verkeersinbreuken vast. De feiten dateren van zaterdag 9 maart en ze gebeurden allemaal in de omgeving van het gemeentehuis van Wemmel. Het gaat om het negeren van het rode licht, het belemmeren van het verkeer en roekeloos rijgedrag.

Na oproepen van verschillende inwoners, gingen agenten van de zone AMOW ter plaatse maar toen was het kwaad al geschied. De verkeersinbreuken werden vastgesteld op basis van camerabeelden.

Het is niet de eerste keer dat in Wemmel problemen zijn met trouwstoeten. Ook in andere gemeenten in de Rand deden zich in het verleden gelijkaardige problemen voor. Vaak gaat het om bruidsparen die uit het Brusselse komen afgezakt voor fotoreportages.

De politiezone AMOW laat weten in de toekomst streng te zullen toezien op het respecteren van de verkeersregels door trouwstoeten.

(Foto archief)