24 verloederde woningen in Vilvoorde deze zomer tegen de vlakte

24 verloederde sociale huurwoningen in de wijk Far-West in Vilvoorde worden deze zomer gesloopt. Ze maken deel uit van de historische arbeiderswijk die tussen 1920 en 1925 werden gebouwd en zijn een reliek van Vilvoorde als oude industriestad. Sommige staan echter al bijna 15 jaar leeg en dus slaat de verloedering toe.

De kleine arbeiderswoningen behoren tot één van de oudste tuinwijken in Vlaanderen. Het waren eveneens de eerste sociale woningen in de stad Vilvoorde. Een aantal woonblokken staan al bijna 15 jaar leeg, met onder andere vandalisme en krakers tot gevolg. Enkele jaren geleden weigerde het stadsbestuur de sloop van de woningen omdat het het historisch karakter van de wijk wou bewaren. De sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse heeft nu dan toch groen licht gekregen van de stad om in eerste instantie 24 woningen te slopen.

“Het gaat over een vijftal woonblokken in de Groenstraat en de Platanenstraat. De terreinen worden volledig opgekuist en daarna ingezaaid. Voor de woonblok in het Duchéhof is het de bedoeling om die in de oorspronkelijke staat te renoveren”, zegt Jan Piqueur, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Inter-Vilvoordse. “Het moet wel nog onderzocht worden of dat nog kan want die huizen staan al heel lang leeg en de toestand is dan ook navenant. Een tweede optie is een gevelreconstructie na een eventuele sloop. We zouden er dan een ‘museumwoonblok’ van maken om het typerende historische karakter van de tuinwijk te behouden.”

Inter-Vilvoordse hoopt deze zomer nog met de sloop van de woningen te beginnen. Daarna krijgt de grond een tijdelijke invulling. “Ik hoor dat de school geïnteresseerd is voor het stuk in de Groenstraat. Stadstuintjes zijn eventueel ook een mogelijkheid”, legt Piqueur uit. “Het zal alleszins nog een tiental jaar duren voor we hier nieuwe sociale woningen zullen bouwen, want we zijn met nog een aantal andere grote projecten bezig.”