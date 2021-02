2,5 miljoen euro voor opwaardering Woluwevallei

De gemeente Zaventem investeert samen met het Vlaams Gewest de komende jaren in totaal 2,5 miljoen euro in de Woluwevallei. Het gaat zowel om werken die watersnood moeten vermijden als ingrepen die de natuurbeleving ten goede komen. Zo komt er een fietstunnnel, een wandelpad en een nieuw bos.

De Woluwevallei vormt de natuurlijke verbinding tussen Zaventem en deelgemeente Sint-Stevens- Woluwe. Samen met De Werkvennootschap en rioolbeheerder Farys wordt de waterhuishouding aangepakt. Het laag gelegen kruispunt is al jaren een pijnpunt bij hevige regenval. De waterwerken zullen gelijktijdig verlopen met de aanleg van de nieuwe brug aan de Henneaulaan die van start gaat in mei. De kostprijs wordt geschat op 2 miljoen euro.

Verderop richting Woluwedal wordt er gewerkt aan een nieuwe groene long voor Sint-Stevens-Woluwe. “De bedding van de Woluwe wordt verbreed en er komt een wandelpad”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “Zo kan je binnenkort doorheen het Woluwedal wandelen en dan de aansluiting maken op het al bestaande Woluwewandelpad richting Sint-Lambrechts-Woluwe.”

De oude voetbalkantine en kleedkamers werden afgebroken, de vrijgekomen ruimte wordt groene zone. Waar vroeger het voetbalgrasveld lag komt een nieuw bos. Verderop de Woluwe gaat de gemeente ook het parkje langs de Julien Trekkerstraat opwaarderen om de aansluiting te maken met het Woluwewandelpad.

Tot slot wordt onder leiding van de Werkvennootschap het nieuwe fietspad en fietstunnel afgewerkt. “Die fietstunnel zorgt voor een veilige ondergrondse kruising met de drukke Leuvensesteenweg. Dit is de grootste investering in groen en water die we in jaren gedaan hebben”, besluit schepen Dewandeleer.