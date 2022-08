270 muzikanten palmen Gooik in tijdens jaarlijkse Volksmuziekstage

In Gooik eindigt vanavond de jaarlijkse Internationale Volksmuziekstage. Zo’n 270 deelnemers zakten af naar de Parel van het Pajottenland om er deel te nemen aan één van de vele zang- of instrumentensessies. Wie het liever wat rustiger aan deed kon terecht in een aquarelatelier. Tijdens de stage wordt nog maar eens duidelijk in Gooik altijd weer nieuwe generaties volksmuzikanten worden gekweekt.

Als je de voorbije dagen door Gooik hebt gewandeld kon je ze overal tegenkomen: de draailier-, hommel- en doedelzakspelers, oefenend in groep of individueel. Maar sommigen kozen voor de rust en de stilte in het aquarelatelier van Herman Dewit, pionier van de Vlaamse volksmuziek, stichter van de Volksmuziekstage maar eigenlijk kunstschilder. “Ik ben eigenlijk schilder van opleiding, maar doordat ik beroepsmuzikant ben geworden is dat op een laag pitje komen te staan. De oude liefde is na een kwarteeuw helemaal terug. Ik schilder heel veel, maar uitsluitend aquarel.”

Het atelier mag dan het buitenbeentje van de stage zijn, dit jaar werd er ook een geheel nieuwe muzikale sessie opgestart: draailieren. In Gooik werd in het verleden al heel wat volksmuzikanten ontdekt, ook deze keer is dat niet anders. En er is nog goed nieuws. “In het Lemmensinstituut in Leuven wordt er een volwaardige afdeling folk opgestart, met alles erop en eraan. Dat is groot nieuws in de wereld van de volksmuziek, want de hogeschoolopleiding gaat ons muzikanten afleveren die op topniveau musiceren.”