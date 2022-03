Het team van Brouwerij 3 fonteinen in Beersel wil pater familias Armand Debelder op gepaste wijze een laatste eer betonen. Nu vrijdag en zaterdag staan de deuren van de Lambik-O-Droom in Beersel wijd open voor al wie een glas op Armand wil komen heffen. Volgens Armands laatste wens moet het één groot feest worden.

3 Fonteinen eert Armand Debelder met grote drink in Lambik-O-droom

Biericoon Debelder overleed op 6 maart jongstleden op 70-jarge leeftijd na een slepende ziekte. 3 Fonteinen wil ‘opa geuze’ eren met een grote drink. “Om het leven te vieren, want dat was Armands laatste wens: een groots feest in zijn Lambik-O-droom. Traditionele lambik, authentieke geuze en Beersel Blond zullen rijkelijk vloeien. De pistolets, het gehakt, en de pickles zullen klaarstaan. En speculoos als dessert”, laat 3 Fonteinen weten.

3 Fonteinen wil er een oprecht eerbetoon aan Armand van maken. Daarom zullen ze enkel bovengenoemde bieren serveren en zal de shop gesloten zijn. Het team wil ook herinneringen ophalen aan Armand. “We zouden graag iets schoon doen met de verhalen van de mensen. Deel ze daarom gerust samen met mooie foto’s via merci_armand@3fonteinen.be.”

Foto: Facebook 3 Fonteinen