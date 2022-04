3 jaar na de feiten nog geen duidelijkheid over dodelijk ongeval Kayleigh

Bijna drie jaar na de feiten is er nog altijd geen duidelijkheid over het dodelijke verkeersongeval van de 14-jarige Kayleigh uit Asse. De familie van het meisje blijft dan ook met veel vragen achter. Hun advocaat luidt daarom de alarmbel. Voor hem is het hoog tijd dat het onderzoek wordt afgerond en dat het proces voor de politierechtbank komt.

In de zomer van 2019 kwam Kayleigh Leemans om het leven bij een verkeersongeval in Nieuwerkerken, bij Aalst. Vandaag, bijna drie jaar later, weet de familie van het 14-jarige meisje uit Asse nog altijd niet wat er die nacht precies is gebeurd. “Dat frustreert de moeder van Kayleigh uiteraard heel erg”, zegt Anthony Mallego, advocaat van de moeder van Kayleigh. “Zij is diegene die haar dochtertje heeft moeten verliezen en dat is al verschrikkelijk op zich. En dan moet je een onderzoek afwachten, gemiddeld duurt dat één tot twee jaar. We zijn nu bijna drie jaar verder en mijn cliënt heeft nog altijd geen antwoorden op vele vragen.”

Bij het dodelijk ongeval crashte een auto met daarin vier tieners tegen een geparkeerde oplegger. Twee jongeren raken zwaargewond, de 14-jarige Kayleigh overleefde de klap niet. Volgens de eerste berichten zat een 18-jarige jongen uit Aalst achter het stuur. Hij had gedronken en enkel een voorlopig rijbewijs. Maar daarna ontstaat twijfel over wie er achter het stuur zat. Die onduidelijkheid bemoeilijkt de verwerking van het drama. “Zolang dat onderzoek niet is afgesloten en het proces niet voorbij is, is dat onmogelijk om af te sluiten”, zegt Mallego. “En dat is wat enorm weegt. We kunnen enkel maar hopen dat die zaak voor de raadkamer komt, dat er een doorverwijzing komt naar de politierechtbank en dat we dan in een open debat deze zaak kunnen behandelen en de waarheid naar boven kunnen halen.”