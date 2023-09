30 en 40 maanden effectief voor daders Carrefour-overvallen

Twee mannen die op korte tijd vier gewapende overvallen pleegden op Carrefour Express-filialen in Vilvoorde, Liedekerke, Gent en Halle zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen van 30 en 40 maanden. Slechts een van de twee verdachten daagde op voor het proces, waar hij de feiten ontkende. Een van de slachtoffers die aanwezig was op de zitting herkende hem echter formeel.

In de vroege ochtend van 29 augustus vorig jaar werd een winkelbediende van de Carrefour Express in Vilvoorde bedreigd met een mes en een handvuurwapen. De jongeman werd samen met een collega naar het kantoor achterin de winkel geleid, waar hij verplicht werd om de kluis te openen. De twee daders maakten op die manier iets meer dan 3.000 euro buit en gingen ook aan de haal met de smartphones van de twee slachtoffers.

Zo'n week later gebeurde er een gelijkaardige overval in Liedekerke. Omdat de bedienden de kluis niet konden openen, werd er 480 euro uit de kassa’s gehaald. Daags nadien was het de beurt aan een filiaal in Gent. De laatste overval vond op 12 september 2022 plaats in de Sint-Rochuswijk in Halle, waar een van de werkneemsters onder bedreiging van een vuurwapen 300 euro uit de kassa moest halen. De jonge vrouw werd nadien samen met een collega en een klant opgesloten in het kantoor van de uitbater.

Uit het onderzoek bleek dat de daders telkens met de trein heen en weer reisden om de feiten te plegen. De overvallen werden ook telkens vastgelegd door veiligheidscamera’s, waardoor een van hen kon worden geïdentificeerd. De man daagde in juni als enige op voor zijn proces en ontkende bij hoog en bij laag dat hij betrokken was bij de overvallen. Tijdens de zitting werd hij echter herkend door een van de bediendes die was overvallen, maar de verdachte weigerde het geweer van schouder te veranderen.

De rechtbank geloofde de man niet en veroordeelde hem woensdag tot een effectieve celstraf van 40 maanden. Zijn kompaan werd eveneens schuldig verklaard en kreeg bij verstek 30 maanden cel opgelegd.