40 wagens beschadigd in Zaventem en Brussel: banden plat gestoken en krassen op auto's

In Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe zijn in de nacht van dinsdag op woensdag liefst 30 wagens beschadigd. Vooral banden werden platgestoken maar ook krassen aangebracht. Ook iets verderop in Sint-Lambrechts-Woluwe liepen een tiental wagens dezelfde beschadigingen op. Het lijkt erop dat het om één en dezelfde dader gaat maar de politie staat voorlopig voor een raadsel.

Het spoor van vernieling werd getrokken tussen de Tramlaan in Sterrebeek en de Lenneke Marelaan in Sint-Stevens-Woluwe. Liefst 30 wagens die op die route geparkeerd stonden liepen schade op. “We kregen zelf een aantal meldingen binnen van eigenaars die de schade hadden opgemerkt”, vertelt politiewoordvoerster Ellen Vanderpoel. “Bij het afrijden van het traject door onze ploeg hebben we zelf ook nog een aantal beschadigingen vastgesteld. In geen enkel geval was er een melding na een betrapping op heterdaad. Het gaat vooral om platgestoken banden en aangebrachte krassen.”

Het lijkt erop dat de vandalenstreken het werk zijn van een en dezelfde dader(s), wegens dezelfde aard van beschadigingen en modus operandi. Dat kan de politiewoordvoerster evenwel niet bevestigen. “Het onderzoek loopt nog volop. Er is nog geen spoor van een eventuele dader.” Ook iets verderop in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe kreeg de politie meldingen van beschadigde wagens. Daar werden op zo'n tiental wagens beschadigd. De politiezones Montgomery en Zaventem roepen op om beschadigingen aan wagens te melden.