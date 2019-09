50 jaar na eerste steen Westrand: CD&V bezorgd over toekomst en identiteit

Vandaag is het dertig jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd voor de bouw van Cultureel Centrum Westrand in Dilbeek. Het centrum kwam er met de bedoeling een Vlaams cultuurcentrum te zijn dat het Nederlandstalige karakter van het randgebouw rond Brussel moest identificeren en versterken. Westrand moest een ontmoetingsplaats worden voor gebruikers uit alle lagen van de bevolking. Oppositiepartij CD&V stond vandaag stil bij die herdenking en uitte haar bezorgdheden voor de toekomst van Westrand.

In 1967 besliste de gemeenteraad van Dilbeek om een groot ontmoetingscentrum te bouwen. Een jaar later volgde het ontwerp van het gebouw en op vrijdag 13 september 1969 begonnen de werkzaamheden met de eerstesteenlegging. Uiteindelijk opende Westrand de deuren in 1973.

Vandaag, exact vijftig jaar later, staat oppositiepartij CD&V stil bij de geschiedenis van Westrand. “De voorbije halve eeuw werd het cultureel beleid in Dilbeek gedragen door het middenveld, de cultuurraad, de verenigingen en de vrijwilligers,” klinkt het bij de partij in een mededeling. “CD&V heeft altijd gewaakt over het cultuurbeleid. Niet alleen door alles van bovenuit te beslissen, maar door zich te baseren op inspraak en overleg. Ook door voldoende middelen te voorzien en geen politieke inmenging toe te staan in de programmatie. Het is dit beleid dat van Westrand een referentie heeft gemaakt,” gaat het bericht voort.

'Blijven waken over erfenis'

De partij is bezorgd over de toekomst en de identiteit van Westrand en dringt er bij de huidige coalitie op aan om meer dan ooit te blijven investeren in de nodige mensen en middelen voor een cultuurbeleid dat voortbouwt op de sterke traditie van de voorbije 50 jaar. “Het verontrust ons dat er vandaag uit de meerderheid stemmen klinken die Westrand willen ‘uitkuisen’ en cultuur als prioritaire besparingspost zien,” aldus raadslid Nele Groeweghe (CD&V). “CD&V Dilbeek zal blijven waken over deze erfenis van verschillende generaties en nauwgezet in het oog houden welke plaats Westrand krijt in het nieuwe meerjarenplan.”