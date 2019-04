50 miljoen euro voor proper water

Vlaanderen investeert de komende jaren meer dan 50 miljoen euro in een dertigtal rioleringsprojecten in onze regio. Maar liefst 7 miljoen euro gaat naar de aanleg van gescheiden rioleringen op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw.

Tussen 2020 en 2024 investeert Vlaanderen 500 miljoen euro in rioleringen en proper water. In onze regio wordt vooral in het Pajottenland en de Zennevallei geld gepompt om het water zuiverder te maken. 7 miljoen euro gaat naar een gescheiden riolering in Bergensesteenweg van de Brusselbaan tot de Ruisbroeksesteenweg. Zo'n 5 miljoen euro gaat naar de aansluiting van waterzuiveringsinstallaties in Zemst en 4 miljoen euro naar rioleringen in Bever.

Dat Vlaanderen in die gemeenten investeert, is geen verrassing. Zo hebben Pepingen en Herne, waar ook heel wat miljoenen euro geïnvesteerd wordt, één van de slechtste riolerings- en zuiveringsgraden van heel Vlaanderen. Aquafin zal de komende jaren de werken uitvoeren.

“We moeten duurzaam omspringen met water, daarvan moeten we niemand meer overtuigen. De voorbije twee decennia is het aantal inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt, verdubbeld. Toch blijven de uitdagingen op het vlak van riolering en waterzuivering groot,” zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel.

Foto: Aquafin