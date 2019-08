50ste Dodentocht trekt door Steenhuffel en Merchtem

Gisterenavond vertrokken in Bornem meer dan 13.000 wandelaars voor de 50 ste editie van de Dodentocht. De jubileumeditie wordt gevierd door een paar oude routes opnieuw op te nemen in de tocht. Zo passeren de wandelaars Terlinden in Merchtem en ‘de hel van Londerzeel’.

De deelnemers aan de Dodentocht krijgen 24 uur om het traject van 100 kilometer uit te wandelen. Gisterenavond om 21 uur werd in Bornem het startschot gegeven. De eerste wandelaars zijn intussen al op hun bestemming geraakt, anderen doen het rustiger aan.

‘De hel van Londerzeel’ is ook opgenomen in de wandeling. Dat is het deel tussen Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel. Vroeger lag die weg er erbarmelijk bij, vandaar de benaming. Het traject tussen Steenhuffel en Merchtem wordt dit jaar opnieuw via Terlinden gewandeld. Ook het centrum van Buggenhout staat opnieuw op het parcours. Halverwege het traject passeren de wandelaars de Sporthal van Merchtem, daar is een stop voorzien. De sporthal is nog tot 10 uur vanmorgen open.

Een verslag van de passage van de Dodentocht in onze regio zie je maandag in Cocktail.