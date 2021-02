60 jaar geleden kwamen 73 mensen om het leven bij vliegtuigcrash in Berg

Morgen is het precies 60 jaar geleden dat 73 mensen om het leven kwamen bij een vliegtuigcrash in Berg, bij Kampenhout. Het is tot op vandaag de grootste vliegtuigramp uit de Belgische geschiedenis. Ter nagedachtenis van de slachtoffers wordt morgen een nieuw monument onthuld op de herdenkingssite.

15 februari 1961, 10u05. Een Boeing 707 van Sabena, net opgestegen vanop de luchthaven van Zaventem, stort neer in een witloofveld in het Lemmeken, een wijk in de Kampenhoutse deelgemeente Berg. 61 inzittenden en 11 bemanningsleden komen om het leven in de vuurzee. Onder de slachtoffers heel wat jonge kunstschaatsers uit de Verenigde Staten. Zij waren op weg naar de wereldkampioenschappen in Praag. Ook op de grond valt een dode: de 21-jarige witloofboer Theo De Laet. Zijn vriend Marcel Lauwers raakt zwaargewond en verliest een deel van zijn been.

Het drama domineert wekenlang het nieuws in binnen- en buitenland. Morgen, exact 60 jaar na de fatale crash van Sabena-vlucht 548, herdenkt de gemeente Kampenhout de slachtoffers met de onthulling van een bijkomend monument op de herdenkingssite hoek van de Lemmekenstraat en Dijkstraat, vlakbij de plaats van de crash.