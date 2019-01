60 % meer fietsers in Vlaamse Rand

Het aantal fietsverplaatsingen in de provincie Vlaams-Brabant kent een duidelijke stijging. Dat blijkt uit metingen die de provincie Vlaams-Brabant liet uitvoeren. Vorig jaar noteerde men 60 % meer fietsers in de Vlaams Rand rond Brussel.

"Om het bovenlokaal fietssnelwerk en de fietssnelwegen te monitoren, investeerde de provincie vorig jaar in 19 vaste tellocaties", aldus Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. De populairste route van 2018 in onze regio was de Kanaalroute Halle-Brussel (F20). Het meetpunt in Ruisbroek telde daar vorig jaar 245.220 fietsers. In heel de provincie telde het meetpunt Demerdijk Werchter het meeste fietsers (301.352), met pieken tijdens Rock Werchter.

In september vorig jaar telde de provincie Vlaams-Brabant fietsers op 14 locaties in de Vlaamse Rand rond Brussel. De provincie registreerde 153.000 fietsverplaatsingen of 60 % meer dan tijdens de telling op dezelfde locaties in 2014. De populairste fietspaden zijn onder andere de jaagpaden richting Halle (fietssnelweg F20 Halle-Brussel), de jaagpaden richting Vilvoorde (fietssnelweg F1 Antwerpen-Brussel) en de gewestweg richting Waterloo (toekomstige fietssnelweg F206).

Volgens gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) is het opvallend dat er een stijgende trend waar te nemen is en dat ondanks het feit dat heel wat werken aan de fietspaden nog in planfase zijn en dus nog niet uitgevoerd werden. "Het aantal fietsers groeit het meest op de brede fietspaden die afgescheiden zijn van het autoverkeer. Daarom gaan we tijdens de volgende 6 jaar voor minstens 100 kilometer bijkomende fietspaden", aldus Tom Dehaene.