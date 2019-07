600 KLJ’ers duelleren in Merchtem

In Merchtem kwamen afgelopen zondag ruim 600 jongeren van de jeugdbeweging KLJ samen op een sportfeest. Daarbij nemen verschillende KLJ-afdelingen van over heel Vlaanderen het tegen elkaar op in allerlei sportdisciplines.

Sportdisciplines, denk dan niet aan voetbal of volleybal. Een jeugdbeweging sport door te vendelen, wimpelen, dansen, touwtrekken of het bouwen van een menselijke piramide. De organisatie was in handen van de KLJ-afdelingen van Opwijk en Merchtem.

“Wij zijn eigenlijk al het hele jaar bezig om dit sportfeest organiseren. We moesten heel wat zaken regelen en onder meer vrijwilligers zoeken. Vandaag is het echt hét hoogtepunt. Het mooie weer maakt het superleuk”, zegt Lore Devos van KLJ Merchtem.

De KLJ Merchtem had naast een geslaagde organisatie nog meer de te vieren. De afdeling bestaat dit jaar trouwens 90 jaar maakte er dan ook een volledig feestweekend van met op vrijdagavond een KLJ-bal en zaterdag Held van het veld-competitie en barbecue.