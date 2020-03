73 hectare bloemen moeten bijen helpen

Het aantal bijen in ons land is de voorbije jaren drastisch gedaald. Daarom worden meer dan 18.000 bloemenzaadzakjes verdeeld over Vlaams-Brabant. Die moeten 73 hectare bloemen opleveren.“Om honingbijen in stand te houden zijn grote gevarieerde oppervlakten bloemen noodzakelijk met een aanbod aan stuifmeel doorheen het ganse jaar”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V).

De bij is de belangrijkste bestuiver van fruit, tuinbouwgewassen en wilde planten. Daarom zetten de provincie Vlaams-Brabant, 41 gemeenten en de Regionale Landschappen zich in om , samen met de Vlaams-Brabanders, mee te helpen aan het overleven van de bij in onze regio.

"Om honingbijen in stand te houden zijn bloemen nodig, veel bloemen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “In onze verstedelijkte omgeving en strakke tuinen komen die steeds minder voor. Stuifmeelrijke bloemen zijn immers de ideale maaltijd voor bijen. Wie een bloemenakker zaait kan zelf genieten van kleurrijke bloemenpracht en helpt hiermee de bijen overleven."

Daarom worden 18.325 bloemenzaadzakjes verdeeld over 41 Vlaams-Brabantse gemeenten. Die bevatten zaden van onder meer klaprozen, korenbloemen, boekweit, dille of koriander. Elk zakje is goed voor 40 vierkante meter aan bloemen. De verdeling van de zakjes is wel een tijdje uitgesteld door de coronacrisis.