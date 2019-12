89-jarige vrouw dood teruggevonden in woning, zoon verdacht van moord

In Ternat is in de nacht van zaterdag op zondag een bejaarde vrouw van 89 jaar om het leven gekomen. Haar 51-jarige zoon is onder aanhoudingsbevel geplaatst. De man zou zijn moeder, die bij hem inwoonde, met geweld om het leven hebben gebracht.