Aalsterse bende die broers uit Asse afranselde geïdentificeerd

De politie van Aalst is de bende op het spoor die al een paar weken lang voor onrust zorgt in de stad en die vorige week ook 2 broers uit Asse hard aanpakte. In totaal gaat het om 16 jongeren uit de Brusselse noordrand die afzakken naar Aalst om andere jongeren en volwassenen af te persen. De burgemeester en de politie hebben afspraken gemaakt over hoe ze het fenomeen zullen aanpakken.

Dit weekend was er opnieuw een incident in Aalst. Het zoveelste waarbij jongeren afgeperst werden. Het fenomeen is al een tijdje aan de gang. De politie weet ondertussen over wie het gaat. Christophe D'Haese, burgemeester Aalst: "We zijn 16 jongeren op het spoor. Ik moet mijn woorden wikken en wegen, maar eigenlijk zijn het maatschappelijke ettertjes die de orde in Aalst verstoren. Ze komen uit de noordrand van Brussel. Het zijn jongeren die hier niets te zoeken hebben.”

De bende verplaatst zich regelmatig. De jongeren duiken onder meer op in de stationsbuurt en in het park. Nu de politie weet over wie het gaat, kan er actie ondernomen worden. Er zijn werkafspraken gemaakt met het parket van de Procureur des Konings.