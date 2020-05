Aannemer eist 209.000 euro van stad Halle

Bijna twee jaar geleden opende Halle de Nederhemparking vlakbij het zwembad. Twintig maanden later eist de aannnemer Besix 209.000 euro verwijlinteresten, zeg maar interesten omdat de stad Halle facturen te laat zou betaald hebben. Opvallend, de aannemer is in heel wat projecten een partner van de stad. De stad betreurt het dan ook dat hij zich op deze manier opstelt en weigert voorlopig de verwijlinteresten te betalen.

“Er werd een advocaat aangesteld die de zaak juridisch zal onderzoeken. We zullen de factuur voorlopig niet betalen”, zegt de stad Halle. “Maar we steken ook de hand ook in eigen boezem. Het dossier werd intern niet naar behoren opgevolgd. Een tijdelijke extern manager moet de werking binnen de sector Stadsontwikkeling terug op de rails zetten, zodat dit soort zaken niet meer kunnen gebeuren. Hij zal een operationeel, strategisch en haalbaar actieplan uitwerken dat ervoor moet zorgen dat we op koers blijven, want Halle staat voor grote uitdagingen op het gebied van stadsontwikkeling.”

Oppositiepartij N-VA hoopt snel duidelijkheid te krijgen over wat er is fout gelopen. “Het schepencollege stelt nu een externe manager aan. Maar al doen de ambtenaren weliswaar het werk, het is de politiek - hier dus het college - die de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt voor dit dossier”, aldus gemeenteraadslid Rogier Lindemans. “Veel vragen blijven nog onbeantwoord: hoe kon zo’n groot bedrag aan verwijlinteresten ontstaan zonder dat iemand op de hoogte was? Over welke niet-betaalde facturen gaat dit? En waarom duurde het bijna zes weken voor actie werd ondernomen toen de brief al was toegekomen?”

