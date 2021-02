Aantal coronabesmettingen weer even hoog als eind november

Elke vrijdag maken we een balans op van de coronacijfers in Halle-Vilvoorde. De voorbije week werden in onze regio 1.183 besmettingen geteld. Dat zijn er 450 meer dan de week daarvoor. Het is van eind november geleden dat het wekelijkse aantal besmettingen zo hoog lag.

Experten wijten de stijging aan de felle opmars die de Britse coronavariant de voorbije weken in onze regio maakte. De meeste besmettingen werden de voorbije week vastgesteld in Sint-Pieters-Leeuw (149). Halle (128), Vilvoorde (71), Zaventem (69) en Dilbeek (62) vervolledigen de top-5.

In het UZ Brussel zijn momenteel 39 coronapatiënten gehospitaliseerd. Dat zijn er 17 meer dan een week geleden. Ook in het AZ Sint-Maria in Halle zien ze een toename van het aantal COVID-19-patiënten. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde verblijven net zoals vorige week drie coronapatiënten in kamerisolatie.

Intussen is bij zo’n 24.000 mensen uit onze regio een eerste vaccin toegediend. 15.500 van hen kreeg al een tweede dosis, goed voor 3 procent van de volwassen bevolking in Halle-Vilvoorde.