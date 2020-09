Abdij Affligem verliest Dom Idesbald

In de abdij van Affligem is gisteren de 95-jarige Dom Idesbald overleden. Dom Idesbald was de oudste monnik van de abdij. Hij leefde er maar liefst 76 jaar.

Dom Idesbald werd als Gabriel Verkest geboren in Tielt. Hij kwam al snel terecht in de abdij van Affligem waar hij zich ontpopte tot een geëngageerde, goedlachse monnik. HIj was de drijvende kracht achter het cultureel centrum van de abdij en hij vertoefde ook bijzonder graag in de tuin, waar hij vaak aan de slag was. Dom Idesbald bereikte de gezegende leeftijd van 95 jaar en overleed in zijn geliefde abdij.