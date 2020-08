Achttien zakken slachtafval gedumpt in Wolvertem

In Wolvertem zijn afgelopen weekend achttien zakken met slachtafval gedumpt. Elf zakken aan de Dreef in Wolvertem en nog eens zeven zakken in de buurt van de Boskapel. In de zakken lag gistend slachtafval van schapen. “Is dit het offerfeest?”, vraagt een buurtbewoner zich af. “De stank is onhoudbaar.” Zijn bemerking wordt ondertussen op sociale media massaal gedeeld.

Het gaat om zakken slachtafval van verschillende schapen. "Ik denk een twee of drietal schapen op één sluikstort", zucht zwerfvuilcoach Luc Larivière. "Dat begint allemaal te gisten en stinkt. We vragen sowieso meer toezicht. Dit is heel hard nodig, we noteerden de laatste zeven maanden -met een heel kleine vermindering tijdens corona-lockdown ingerekend- liefst 27 sluikstorten hier aan Nerom- Wolvertem en omgeving in buurtwegen rondom de A12. Dat is enorm. Dit moet echt stoppen.”

Algemeen Directeur Jan Buysse van afvalintercommunale Incovo bevestigt dat er tijdens de coronaperiode een toename is van sluikstorten. “Elk sluikstort wordt zo snel mogelijk opgeruimd, want vuil trekt vuil aan”, zegt Buysse. “In de omgeving van de A12 rond Meise, Wolvertem, Londerzeel hebben wij extra aandacht voor sluikstorten, we weten dat die wegen rond de A12 aantrekken om te sluikstorten. We zetten daarvoor ook onbemande camera’s in. Die camerabewaking resulteerde jaarlijks inmiddels al in meer zware boetes voor sluikstorten. Systematisch bouwen we die controle ook uit”, besluit Buysse.