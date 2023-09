Actie Brooddoosnodig in Asse: élk kind verdient een voedzame maaltijd

De leerlingen van de Sint-Martinusscholen Middenschool in Asse komen vandaag zonder brooddoos of tussendoortje naar school. Toch zal niemand honger hebben. Via de back-to-school-actie biedt vzw Enchanté de leerlingen een voedzame lunch en gezonde tussendoortjes aan. Acteur Geert Van Rampelberg, o.a. gekend van de populaire reeks Knokke Off, komt de actie steunen.