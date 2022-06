Actie Noordrand vernietigend over studie geluidshinder: “Politiek leert niet uit fouten van het verleden”

De Actie Noordrand trekt aan de alarmbel. Uit de effectenstudie die de federale regering over de geluidshinder rondom Brussels Airport bestelde, blijkt volgens de actiegroep dat er opnieuw sprake is van concentratie van vluchten boven de Noordrand. Dezelfde conclusie maakte burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon vorige week ook al.

Actie Noordrand vindt de nieuwe studie over geluidshinder waardeloos. “Het studiebureau Envisa heeft de wensen van Brussel en de Oostrand ingewilligd maar helemaal niets van de Noordrand. Het voorgestelde scenario is niet ernstig te noemen en tegen alle logica in. Ze hanteren ook oude methoden waarvan bewezen is dat het resultaat niet juist is”, zegt Roger Vermeiren van Actie Noordrand. “Het vliegverkeer is na corona stilaan opnieuw op peil en dan krijgen we 400 tot zelfs meer dan 550 vliegbewegingen per dag én nacht. Die concentratie is onhoudbaar."

Daarom gaat Actie Noordrand mensen informeren en politici sensibiliseren om niet dezelfde fouten te maken in het verleden. "In 2002 is het ook begonnen met een studie. We zijn nu twintig jaar en vele juridische procedures verder en ik vrees dat de politiek niet heeft geleerd uit de fouten van het verleden”, vertelt Vermeiren. “De verschillende scenario’s in de studie duwen de concentratie van vluchten boven de Noordrand. Het tegendeel zou waar moeten zijn: een eerlijke spreiding én het vervangen van lawaaierige toestellen.”

Eerder was ook burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon vernietigend voor de studie. “De studie is een godsgeschenk voor Brussel. Onze regio dreigt een tweede Doel te worden. De studie is bovendien enkel in het Frans opgesteld én geen enkele luchthavengemeente of gemeente in de Vlaamse rand heeft ze ontvangen. Het kan absoluut niet dat wij deze info ‘via via’ moeten ontvangen”, aldus Ryon.