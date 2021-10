Het actiecomité Red Melsbroek is niet te spreken over de open brief die het personeel en de patiënten van het Nationaal MS Centrum deze week de wereld instuurden. Het comité vindt het niet kunnen dat het uitblijven van een nieuwbouw in hun schoenen wordt geschoven. Red Melsbroek zegt dat het van zijn democratisch recht gebruik maakt om te vechten voor het behoud en de herbestemming van het Ursulinenklooster. Dat als bouwkundig erfgoed beschermde klooster zou moeten wijken voor de uitbreiding van de campus met twee psychiatrische afdelingen.

Actiecomité Red Melsbroek verontwaardigd over brief MS Centrum

Al tien jaar wacht het Nationaal MS Centrum op een nieuwbouw. In een open brief hekelde het ziekenhuispersoneel eerder deze week de vele beroepsprocedures van buurtbewoners die tegen de plannen lopen. Zij protesteren onder meer tegen het verdwijnen van het oude Ursulinenklooster.

Actiecomité Red Melsbroek vindt dat het ziekenhuis de waarheid geweld aandoet. Het zegt dat het ziekenhuis wel erg licht over de erfgoedwaarde van het klooster gaat én zien in de brief een poging om de Raad voor Vergunningsbetwistingen te beïnvloeden. Die raad buigt zich de komende weken opnieuw over het dossier, nadat het eerder dit jaar de omgevingsvergunning schorste. Red Melsbroek benadrukt dat het voor de renovatie of een nieuwbouw van het ziekenhuis is, maar niet als dit betekent dat het ziekenhuis veel groter zal worden en het oude klooster gesloopt wordt.