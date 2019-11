Actrice zwaargewond na ongeval op Haachtsesteenweg

Er is de voorbije dagen heel wat te doen over opvangcentra voor asielzoekers in Vlaanderen. Aanleiding is de brandstichting in een voormalig woonzorgcentrum in het Limburgse Bilzen. Onze regio telt drie opvangcentra: in Steenokkerzeel, Zaventem en Alsemberg. Het centrum in Alsemberg bewijst hoe...