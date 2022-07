Het arrest dat de Raad van State velde om de Merchtemse pop-up Zanzibar met onmiddellijke ingang te sluiten, is een precedent voor andere langdurige evenementen in agrarisch gebied. “Een vergunning voor zo’n evenementen zou juridisch heel moeilijk liggen”, zo zegt advocate Tina Merckx van de buurtbewoners.

Advocaat buurtbewoonster Zanzibar: “Arrest is precedent voor langdurige evenementen in agrarisch gebied”

Het was één buurtbewoonster die naar de Raad van State stapte tegen de vergunning die de gemeente Merchtem toekende voor de Pop-Up Zanzibar op de grens van Peizegem en Steenhuffel. “Maar het gaat om meerdere buren uit de woonkorrel”, zegt advocate Tina Merckx. “We hebben gekozen om de procedure voor één buurtbewoonster -namens de buurt- in te leiden, omdat de kosten anders fel oplopen. Je zou gerechtskosten per partij moeten betalen. Andere dossiers van langdurige evenementen in agrarisch gebied gaan het mijns inziens moeilijk krijgen, want dit arrest is een precedent. Bij een langdurig evenement in agrarisch gebied wordt de landbouwfunctie weggenomen, net omdat de grond tijdens een langere periode moet worden bewerkt.”

Feestgemeente

Burgemeester Maarten Mast (LVB) wil er wel alles aan doen dat er in zijn Feestgemeente nog iets kan worden georganiseerd. “De mensen willen na hard werken iets anders doen”, zegt Mast. “Bij elke kermis zijn er wel buren die klagen. Maar als het mogelijk wordt dat één klager een evenement stil legt, dan zijn we ver gekomen. We gaan er als bestuur alles aan doen om toch nog feesten toe te laten.”

Beroep

Er is beroep mogelijk tegen het arrest, maar dat zou niet helpen om Zanzibar nu te heropenen. “Bij een beroep zal er pas gepleit worden na 3 september, als de pop-up al gesloten is”, gaat de burgemeester verder. “We hadden als gemeente een vergunning afgeleverd van 27 mei tot en met 3 september.”

“Zanzibar is nooit eerder zo fel gereglementeerd en gecontroleerd. Er zijn in de vergunning strenge eisen opgelegd en er is een geluidsbeperking ingevoerd van 85 decibel. De Pop-up is ook maar tot 1 uur ’s nachts open. Er zijn ook geregeld evaluatievergaderingen geweest met politie en buurtgemeente Londerzeel, er was buiten die buurtbewoonster bij mijn weten geen klacht.”

Minder hinder

“Ik denk dat er in Merchtem geen plek bestaat waar er minder hinder kan zijn. De Zanzibar ligt op 100 meter van het dichtstbijzijnde huis. Maar blijkbaar heeft de dame niet alleen last van de muziek, maar ook van voorbijrijdende auto’s en mensen die babbelen na afloop.”

Hoe moet het nu verder met Zanzibar? “Die sluit al dit weekend, want er is geen vergunning en er is geen schepencollege meer daarvoor”, gaat Mast verder. “Een nieuwe vergunningsaanvraag moet gewijzigd zijn en moet passen in de pop-up wetgeving. Dus die moet vier maanden op voorhand worden aangevraagd, terwijl Zanzibar nog een maand duurt. Het is afwachten wat de organisatoren zullen doen, maar zonder vergunning vrees ik dat Zanzibar dicht blijft.” De organisatoren van Zanzibar beraden zich nog over wat ze gaan doen.