AeroFed Belgium uit Steenokkerzeel organiseert EK sports aerobics

Onbekend en onbemind, dat is het minste wat je van sports aerobics kan zeggen. De sport is vooral populair in Oost-Europa. Maar vergis je niet, ons land pakte al heel wat eremetaal op Europese en wereldkampioenschappen. Het Europees kampioenschap dit jaar vond dit weekend plaats in Zaventem. Organisatie AeroFed Belgium uit Steenokkerzeel ontving meer dan 400 gymnasten. Wij gingen langs om kennis te maken.

“Sport Aerobics is echt moeilijk te omschrijven,” zegt Jeremy Delmotte van AeroFed Belgium. “Het is een sport die heel wat vaardigheden en aspecten combineert: lenigheid, kracht, maar ook het dansaspect is hier heel belangrijk.”

Er wordt dan ook een jaar lang toegewerkt naar één choreografie, zodat die tot in de details perfect uitgevoerd kan worden. België is de jongste jaren hard gevorderd qua niveau. “We mogen al enkele jaren medailles mee naar huis nemen, zowel op het Europees als op het wereldkampioenschap,” vervolgt Delmotte die in 2019 ook twee keer wereldkampioen was.

Een verslag zie je deze week in ons nieuws.