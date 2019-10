Afbraak voormalig jeugdhuis Mamoet gestart

Heel wat Grimbergenaren nemen vandaag afscheid van een stukje jeugdsentiment. Op de hoek van de Vilvoordsesteenweg en de Rijkenhoekstraat is de afbraak gestart van het gebouw waar jarenlang café De Grimlach gevestigd was. Nadien vond ook jeugdhuis Mamoet er onderdak.

Het hoekgebouw staat al sinds 2010 leeg. Begin jaren '70 was het bekende café De Grimlach er gevestigd. Het café was vooral bij folk- en jazzliefhebbers in Grimbergen en omstreken gekend. Toen het café failliet ging, vond jeugdhuis Mamoet er onderdak. Na meer dan 20 jaar kwam in 2010 ook daar een einde aan.

Een kleine tien jaar geleden kocht de gemeente Grimbergen het gebouw, toen al met de bedoeling om het te slopen. Vandaag is die afbraak eindelijk begonnen, net als twee aanpalende woningen. De gebouwen moeten wijken omdat Grimbergen en het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt veiliger en overzichtelijker willen maken.