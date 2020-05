Affligem heeft ambitieuze plannen met Teralfene

Al jaren is er vraag naar een plek voor het verenigingsleven in Teralfene. “Vandaag is die er in de Vrije Basisschool Sint-Jan, maar die zaal wordt ook als turn- en eetzaal gebruikt, wat niet altijd eenvoudig is”, zegt burgemeester van Affligem Walter De Donder (CD&V). ‘Tegelijkertijd vraagt het GO! Onderwijs extra ruimte om een nieuw schoolgebouw op te trekken. We zijn akkoord gegaan met die plannen, op voorwaarde dat wij mee in het project mochten stappen om een polyvalente zaal te bouwen.”

Concreet gaan voor het project drie gebouwen tegen de vlakte. Het gaat om de oude pastorij, de winterkapel en de woning De Raes. In de pastorijtuin wordt de nieuwe school gebouwd, maar richting straatkant de zaal. Het huidige schoolgebouw blijft staan. Verder krijgt de speelweide van scouts Ter Alwina een makkelijkere toegang achter de kerk. De nieuwe gebouwen worden tot slot iets meer naar achteren ingepland waardoor er extra ruimte ontstaat in het centrum van Teralfene.

“We hebben 650.000 euro ingeschreven in de meerjarenplanning voor de zaal, maar door de privaat-publiek structuur die we op poten zetten denk ik dat we het minder kunnen doen. Ik hoop dat deze legislatuur nog de Teralfenaar een stap kan zetten in de polyvalente zaal en het onderwijs de huisvesting heeft die het verdient”, besluit De Donder.