Affligemse regisseur brengt Koning Lou terug naar het theater

Deze week zijn in Hekelgem de repetities voor de kindertheatervoorstelling Koning Lou en de Steen der Wijzen begonnen. De regie van de voorstelling mét 70-koppig orkest is in handen van de Affligemse regisseur Lieven Rossignol.

Tien jaar geleden bedacht regisseur Lieven Rossignol het personage van Koning Lou en zijn sidekicks Stakke en Dréke voor een eerste toneelstuk. “Eigenlijk is de basis van Koning Lou gelegd toen ik tijdens mijn kindertijd met mijn ouders ging wandelen rond het Kasteel van Gaasbeek. Ik was altijd betoverd door dat kasteel,” legt Rossignol uit.

Na een eerste theatershow kreeg Koning Lou een eigen televisieprogramma op VTMkzoom. Nu keert de cast terug naar het theater met de nieuwe voorstelling Koning Lou en de Steen der Wijzen. En dat wordt kippenvel, want de cast krijgt versterking van het 70-koppige Leuvens Alumni Orkest. “Met zo’n orkest op het podium staan is echt waanzin,” aldus acteur Kevin Bellemans. “Alleen al in het begin, wanneer je in de coulissen staat en dat orkest hoort aanzwellen.”

De kindervoorstelling gaat op 16 november in première in de aula Pieter De Somer in Leuven en is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. “Maar slimme kinderen van 4 mogen ook binnen, net zoals hun ouders. Weet dat er een dubbele bodem in de voorstelling zit, misschien wel een driedubbele bodem, knipoogt de Affligemse regisseur Rossignol.