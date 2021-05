Affligemse taalkundige Paul Van Hauwermeiren wint prestigieuze prijs

'Bargoens, Vijf eeuwen geheimtaal in de Lage Landen is', samen goed voor 1307 pagina's in drie boekdelen, is het levenswerk van Neerlandicus Paul Van Hauwermeiren uit Affligem. Het werk verscheen vorig jaar bij uitgeverij Skirbis in Gent, er gingen meer dan twintig jaar onderzoek aan vooraf. Bargoens is een geheimtaal die in de loop der eeuwen werd gesproken door rondtrekkende groepen mensen die wat buiten de maatschappij stonden, van verkopers en foorkramers tot bedelaars en rovers.

De jury van de Kruyskampprijs looft Paul Van Hauwermeiren omdat er nog niemand is geweest die het Bargoens zo uitgebreid heeft bestudeerd en beschreven. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde die de prijs uitreikt, werd opgericht in 1766 en is een van de oudste verenigingen van Nederland. Aan de Kruyskampprijs zijn een oorkonde en geldbedrag verbonden. Paul Van Hauwermeiren mag zijn prijs en nog een pak lofbetuigingen in ontvangst nemen op 30 oktober in Leiden.