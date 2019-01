Afscheid van pater Wilfried Verleyen

Droef nieuws uit Affligem. Dom Wilfried Verleyen, één van de laatste tien paters van de abdij Affligem is gisteren overleden na een ongelukkige val in zijn badkamer. De goede man werd 87.

Gisteren werd pater Wilfried Verleyen buiten bewustzijn aangetroffen in zijn badkamer. Vast staat dat hij gevallen is. Een ziekenwagen bracht hem naar het OLV-ziekenhuis in Aalst, waar hij in de loop van de namiddag overleed aan zijn verwondingen.

Pater Verleyen trad in 1949 toe tot de Affligemse abdijgemeenschap, waar hij archivaris was. Dom Wilfried Verleyen werd alom geprezen als historicus. Daarin zou hij zich onderscheiden in en ver buiten de abdij. Als geschiedkundige was hij ook de geknipte man om het archief van de abdij Affligem te beheren.

Dom Wilfried Verleyen wordt begraven op 9 januari. De uitvaartdienst vindt plaats om 10u30 in de abdijkerk.