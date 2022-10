"Afvoeren circulatieplan gaat niet snel genoeg"

Wat voorafging: een wisselmeerderheid voerde het fel besproken circulatieplan in het centrum af. “Dat was met onmiddellijke ingang”, zegt fractieleidster Nadia Sminare (N-VA). Zij diende nu klacht in bij de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

“Het gemeentebestuur leeft de beslissing over de stopzetting van het circulatieplan niet na”, zegt Sminate. “In dat goedgekeurde agendapunt staat dat de verkeerssituatie met onmiddellijke ingang moet worden teruggeschroefd. De verkeersborden in het centrum moeten dus direct worden weggehaald. Veel automobilisten gaan ervan uit dat het circulatieplan is afgevoerd, maar op het terrein staan nog altijd de verkeersborden. Dat zorgt voor levensgevaarlijke toestanden.”

“De gemeente lichtte de handelaars in dat ze pas op 19 oktober zouden worden verwijderd. De procedure is nu in gang gezet, de gouverneur moet reageren. Indien de gemeente de situatie van het circulatieplan niet per direct ongedaan maakt, dan is de volgende stap het invoeren van dwangtoezicht en betekent dat de komst van een regeringscommissaris die in Londerzeel orde op zaken moet komen stellen. Die zal dan in de plaats treden van de burgemeester om de gemeenteraadsbeslissing over het afvoeren van het circulatieplan uit te voeren.”

Maar zover zal het zeker niet komen, reageert de meerderheid. “Net na de gemeenteraad zijn we aan de slag gegaan en hebben we alle opdrachten gegeven om de borden weg te halen”, zegt schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD). “We moeten nu snel communiceren, dat is niet evident, want de hele buurt moet toch helemaal op de hoogte zijn. Dat zal ook gebeuren. Dit proces is al in gang en heeft meteen na de gemeenteraad prioriteit gekregen. Er zijn andere opdrachten voor de gemeentediensten achteruit geschoven. We gaan dit ook zo uitvoeren. Dit wordt ook gecommuniceerd naar de hogere overheid. Eind volgende week zal de situatie terug zoals vroeger worden geïmplementeerd, zonder het circulatieplan.”