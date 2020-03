Agenten rijden apart naar interventies

Werkgevers nemen allerlei maatregelen om hun werknemers te beschermen tegen het coronavirus. Bij de politie is dat niet anders. In verschillende politiezones worden interventies tijdelijk met twee politievoertuigen uitgevoerd. Dat geldt onder meer voor de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise) en Dilbeek.

Verschillende politiezones gaan voortaan met twee wagens op interventie. Een patrouille bestaat altijd minstens uit twee agenten, maar door ze in verschillende wagens te laten rijden worden agenten uit elkaar gehaald. Dat moet verhinderen dat ze elkaar op de baan zouden besmetten. Heel wat politiezones nemen de maatregel omdat ze zich niet kunnen veroorloven dat veel agenten uitvallen. Gebeurt dat wel, dan zou het volgens de politie wel eens kunnen dat een patrouille tijdens deze coronaperiode soms maar uit één agent bestaat.

Voorlopig is het nog geen algemene regel. Elke zone beslist namelijk zelf over de maatregel. In de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bijvoorbeeld zitten de agenten nog steeds met twee in de wagen, maar zijn wel andere maatregelen genomen. “De politievoertuigen zijn bijkomend uitgerust met een ‘hygiënebox' om de handhygiëne te kunnen garanderen”, zegt woordvoerster Cathérine Bodet van de politiezone VIMA. "Zo'n pakket bestaat uit alcoholgel, water, zeep, handschoenen en wegwerpdoeken."