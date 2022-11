Het agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid heeft de vergunning geschorst van een kinderopvang in de Pieter Schroonsstraat in Machelen. Het gaat om een onthaalouder die aangesloten is bij 3Wplus en maximaal acht kinderen opvangt. 3Wplus zelf besliste maandag al om de zelfstandige onthaalouder te schorsen na een klacht van een van de ouders.

De schorsing door het agentschap Opgroeien komt er “bij dringende noodzakelijkheid” en “na een zeer recent gemelde en ernstige gevarensituatie”. 3Wplus, bij wie de onthaalmoeder is aangesloten, kreeg eerder vorige een klacht binnen van een ouder en besliste daarop op maandag 21 november zelf al om de opvang tijdelijk te sluiten. "Vorige week werden we op de hoogte gebracht over het incident, waarover we tijdens de loop van het onderzoek en omwille van privacyredenen niet dieper op kunnen ingaan’, zegt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang bij 3Wplus. "Na de melding hebben we meteen contact opgenomen met het Agentschap Opgroeien, dat nog niet op de hoogte was van de feiten. We nemen zulke meldingen altijd heel ernstig. Daarom hebben we de opvanginstelling uit voorzorg ook meteen gesloten. Nu kunnen we niets anders doen dan het onderzoek afwachten.’ De kinderen kunnen voorlopig terecht bij andere onthaalouders in Machelen.

De onthaalouder sloot zich twee maanden geleden aan bij de Tovertuin, de dienst van onthaalouders van 3Wplus. "Onze mensen zijn in die tijd al verschillende keren bij de vrouw thuis langs geweest. Bij die bezoeken hebben ze zeker en vast geen verontrustende signalen opgevangen’, weet Macharis. ‘De vrouw zelf is al een twintigtal jaar actief in Machelen. Navraag bij Agentschap Opgroeien leert ons dat er in al die tijd geen klachten tegen haar geweest zijn."