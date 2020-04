Er is een akkoord over de opvang van maximaal 50 met het coronavirus besmette gedetineerden in het voormalige Van Helmontziekenhuis in Vilvoorde. Dat meldt het Jan Portaelsziekenhuis, dat mee instaat voor de verzorging van de gedetineerde. Het akkoord wordt vandaag ondertekend door de verschillende partijen.

Akkoord over opvang besmette gedetineerden

Momenteel worden besmette gedetineerden opgevangen in de ziekenhuisvleugel van de gevangenis van Brugge. Als de opvangcapaciteit daar niet meer volstaat, komt er op de eerste verdieping in het Van Helmontziekenhuis extra capaciteit. “In de eerste instantie zullen 26 bedden in gebruik worden genomen. Indien nodig kan het nog uitgebreid worden naar 50 bedden”, zegt Helena Polfliet, woordvoerder van het AZ Jan Portaels. “De gedetineerden worden beschouwd als patiënten van het ziekenhuis. AZ Jan Portaels levert ook de hoofdgeneesheer en ander verzorgend personeel. Het krijgt hiervoor ook medische assistentie van Justitie en Defensie.”

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) meldde vorige week dat er een akkoord in de maak was. De stad Vilvoorde keurde eerder al de nodige werken goed die zullen uitgevoerd worden. Die moeten de beveiliging en de veilige werking van het aanpalende schakelzorgcentrum garanderen. E werden ook afspraken gemaakt voor de inzet van cipiers en agenten van de federale politie en garanties gegeven dat de lokale politie Vilvoorde-Machelen niet zal worden opgezadeld met bijkomende taken.