Alarmniveau 3 in Zaventem

In Zaventem was er vandaag corona-crisisoverleg. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft Zaventem, net als Vilvoorde, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw, alarmniveau 3 bereikt. Na een grondige analyse van alle beschikbare gegevens zegt het gemeentebestuur van Zaventem dat de situatie ernstig, maar niet dramatisch is. Er komen geen bijkomende maatregelen, maar de regels die nu al gelden moeten strikter worden opgevolgd. En da's in de eerste plaats een oproep naar de schoolgaande jeugd.

Volgens de cijfers van Sciensano lag het aantal nieuwe besmettingen in Zaventem de voorbije veertien dagen op 112 per 100.000 inwoners. In die periode werden er 42 nieuwe besmettingen vastgesteld. Met andere woorden: Zaventem zit in de rode cijfers, maar volgens Sciensano is de toestand nog niet zo erg dat er bijzondere maatregelen moeten worden getroffen.

Ingrid Holemans, burgemeester Zaventem: "Enerzijds gaat het om clusters, dat zijn families met zeven mensen die alle zeven besmet zijn. Als je dat hebt bij je bevolking dan weet je meteen dat dat heel veel mensen zijn die ziek zijn, of die besmet zijn. Anderzijds hebben we ook secundaire scholen waarin er telkens twee klassen in quarantaine zijn."

Zaventem wil nu vooral de schoolgaande jongeren overtuigen van de ernst van de toestand. Veel van die jongeren nemen het blijkbaar niet zo nauw met de veiligheidsmaateregelen. Er wordt zelfs gesproken van een 'jongerenprobleem'.

